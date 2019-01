Une nuée d’anges gardiens

Victime d’un accident, ce lecteur souligne le professionnalisme des policiers et urgentistes venus à son secours.

Mardi 8 janvier, à 8 h 50, alors que je me rendais à mon travail, j’ai été renversé par une voiture sur un passage piétons, juste après le rond-point proche de la place de parc de PostFinances, à Bulle.

Le choc a été violent. Très vite, des personnes se sont arrêtées pour s’enquérir de mon état et pour appeler la police et une ambulance. Une dame m’a apporté une couverture de protection, car j’étais étendu à même le sol sur la chaussée mouillée et froide.

J’ai été transporté à l’hôpital de Riaz, où l’équipe des urgences m’a pris en charge: soins à la tête (grosse plaie) et nombreuses radios et scanner qui ont permis – par bonheur – d’exclure des fractures. Les différentes…