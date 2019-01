Une pelleteuse volée à Chiètres retrouvée en France

La police cantonale a résolu une affaire de vols de machines de chantier, qui a débuté par celui d’une pelleteuse à Chiètres, en mai 2017. Elle a fini par être localisée près de Besançon. Ce cas a pu être relié au vol d’une autre pelleteuse commis à Lausanne en novembre 2017. En avril 2018, un Espagnol de 52 ans domicilié dans le canton de Fribourg et un Portugais de 36 ans du canton de Vaud avaient été interpellés. Le trentenaire a avoué le vol de plusieurs pelleteuses et a désigné le quinquagénaire comme le leader de l’organisation de ces forfaits. L’enquête a permis de découvrir, en France, plusieurs de ces pelleteuses et machines de chantier volées. Dix personnes au total ont été dénoncées. Le montant du préjudice dépasse les 80 000 francs.