Une première étoile pour Fabrice Schuwey

Déplacé à La Villette, le Semi-marathon de l’Etoile a réuni 167 participants. Dimanche, la victoire masculine (21 km) est revenue à Fabrice Schuwey. Chez les dames (14 km), la Vaudoise Stéphanie Graf s’est imposée devant Natacha Mooser.

MAXIME SCHWEIZER

Jour blanc dimanche à La Villette, où 167 fondeurs s’étaient donné rendez-vous pour le Semi-marathon de l’Etoile. Initialement prévue au Crêt, la course s’est tenue en Gruyère à cause de la météo. «Nous n’aurions pas pu l’organiser en Veveyse, détaille Denis Grandjean, président du Ski-club de Grattavache-Le Crêt. Il n’y avait pas beaucoup de neige et elle était mouillée.» Le local Fabrice Schuwey a remporté cette étape de la Coupe fribourgeoise longue de 21 kilomètres.

Pour Denis Grandjean, qui a lui-même participé au Semimarathon, le…