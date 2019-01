Une première victoire pour Nicolas Macheret

Le skieur du Bry a signé une brillante performance, jeudi à Villars. A 16 ans et pour ses débuts en compétition FIS, Nicolas Macheret a décroché son tout premier succès, sur un slalom géant city. Cette victoire – créditée de 47,76 points FIS – équivaut à son meilleur résultat absolu. «J’ai terminé en tête de la première manche et j’ai réussi à confirmer, retient le collégien gruérien. Je suis donc très content. Cette performance me permettra de partir avec un meilleur dossard lors des prochaines compétitions.» Nicolas Macheret a encore terminé 4e, hier, lors du deuxième slalom géant organisé dans la station vaudoise. Egalement en lice, Gaëtan Meyer (Broc) a terminé 14e jeudi et Maxime Vauthey (Châtel-St-Denis) a obtenu deux 18e rang, synonymes également de meilleur résultat personnel.