Une soupe et de la chaleur

Les quelques centimètres de neige qui couvrent tant bien que mal le col du Jaun et ses environs ont attiré les randonneurs de toute la région en mal d’exercice. Comme ce 2 janvier, à la cabane de l’Oberegg.

SOPHIE ROULIN



Une fine couche de neige. Juste assez pour assurer une montée à skis ou à raquettes. Une fine couche de neige qui a attiré bien des randonneurs depuis Noël. Il faut dire que, dans la région, ils n’en ont trouvé que là de l’or blanc, entre le col du Jaun et l’Oberegg. Mercredi, à l’heure de la soupe, la cabane, située sur l’arête menant à l’Hundsrügg et tenue par la section gruérienne du Club alpin suisse, était pleine à craquer. Comme le jour d’avant et probablement comme ce week-end.

«Une autoroute», image le gardien responsable Eric Sudan. En poste depuis six mois,…