Une victoire qui fait du bien pour l’Uni Futsal Team Bulle

A la recherche d’un troisième succès cette saison, l’Uni Futsal Team Bulle (UFTB) s’est offert une victoire bienvenue, dimanche sur le terrain d’Uetendorf (7-10). Agon Xhemajli et Alfonso Rodriguez ont été les plus prolifiques avec trois buts chacun. Au classement, l’UFTB pointe en huitième position avec 9 points, soit 4 de plus que le relégable Semailles. Les Bullois retrouveront la compétition le 9 février avec la venue de Minerva. En LNA (deuxième division), Bulle United s’est incliné 17-3 face à US Terre Sainte. L’équipe pointe en quatrième position avec 9 points en 7 matches. En LNB, Vuadens a remporté le derby gruérien 7-2 face à l’UFTB II et occupe toujours la tête du classement dans son groupe, tandis que la deuxième garniture bulloise ferme la marche.