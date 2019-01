Week-end libanais au Nouveau Monde

FESTIVAL. De vendredi à dimanche, le Nouveau Monde, à Fribourg, met à l’honneur la culture libanaise. A l’invitation du centre culturel, le collectif Fattoush a concocté un programme qui comprend exposition, concert, party, séminaire, film, cours…

Ce vendredi, dès 19 h, l’ouverture de ce festival baptisé Yalla Habibi coïncide avec le vernissage de l’exposition Schizopoésie, du graphiste et illustrateur Samah el Hakim. Les DJ de Fattoush poursuivront la soirée en musique dansante. Samedi, dès 10 h, les architectes Marie-Lyne Samaha et Anthony Daher (venus du Liban pour l’occasion) tisseront des liens entre l’histoire de leur pays et son architecture. A 14 h 30, Samah el Hakim donnera un cours de typographie arabe. En soirée, le duo piano-violoncelle Sary et Ayad Khalifé proposera un…