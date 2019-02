«Comme des extraterriens»

Sens exacerbés, sensibilité accrue, sentiment de venir d’une autre planète, pensées en arborescence. Les autistes Asperger sont des êtres particuliers, aux besoins particuliers. A l’image de Carole et Chantal, diagnostiquées à l’âge adulte.

PRISKA RAUBER

Carole et Chantal sont amies. Elles se voient une fois par mois, toujours au même endroit. Elles sont autistes Asperger. Carole avait 40 ans quand elle a été diagnostiquée, elle en a 47 (ci-dessous). Chantal avait 53 ans, elle en a 57. C’est au prix d’un gros stress, et par l’intermédiaire de la coresponsable de l’association Autisme Fribourg, Valérie Cuénod, qu’elles ont accepté cette rencontre. Un effort de plus qu’elles ont surmonté pour faire entendre que l’autisme prend bien des formes, notamment quand il est conjugué au féminin…