«Un moment à vivre une fois dans sa vie»

A Sarajevo, Timotée Schaller a participé au Festival olympique de la jeunesse européenne avec l’équipe de Suisse de hockey. Une aventure à la fois rude et riche pour le jeune Bullois, qui a pu mesurer l’écart avec les meilleures nations.

QUENTIN DOUSSE

L’expérience olympique? Timotée Schaller y pensait, presque secrètement. «Je me suis toujours dit “pourquoi pas moi”. Alors quand j’ai reçu ma sélection, c’était comme un rêve qui se réalisait.» Ce dernier a pris forme cette semaine à Sarajevo, ville hôte du Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE). La version jeune et continentale des JO a convié 910 espoirs dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Avec Loïc Galley (Neyruz) et Colin Bochud ( Bonnefontaine), Timotée Schaller a disputé le tournoi de hockey sur glace avec…