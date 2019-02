RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Tendance jeûne

Qu’on prenne l’habitude de sauter un repas ou qu’on s’abstienne de manger plusieurs jours, 36,9° s’est demandé quels sont les bienfaits thérapeutiques du jeûne.

Assiettes vides dans le magazine santé de ce soir qui explore le jeûne sous toutes ses facettes. Cette pratique ancestrale, rituelle, religieuse couvre désormais le domaine du bienêtre et de la santé. Les cliniques et les centres qui proposent ce genre de cure se multiplient! Mais quelle différence entre sauter un repas et ne rien manger pendant des jours? Est-ce que laisser son système digestif au repos de temps en temps peut influencer positivement un diabète, une maladie cardiovasculaire ou un cancer? Qu’en disent les spécialistes? Y a-t-il une durée et un type de jeûne idéal? Dans…