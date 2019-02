52 nuances de Grant

Grant Morrison et divers

MULTIVERSITY

Urban Comics

Grant Morrison fait de l’art du scénario une belle et complexe alchimie. Il est un architecte méticuleux et amoureux de ses personnages, ceux avec lesquels il a grandi, les super-héros. Avec Multiversity, l’Ecossais arrive encore à surprendre et signe simplement l’un de ses chefs-d’œuvre, lui qui a pourtant déjà renouvelé aussi bien l’homme chauve-souris, Superman ou les X-Men.

Clef de voûte d’une construction que l’on peut associer à Batman Metal et à Final Crisis, ou monument indépendant, Multiversity a pour ambition de cartographier l’univers de l’éditeur DC, composé de 52 Terres parallèles, chacune abritant ses propres variations des porteurs de masque. Grant Morrison multiplie les approches, racontant quelques-uns de ces mondes dans…