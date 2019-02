Abus prévenus de façon générale

NOS RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Comment les responsables des camps scolaires préviennent-ils la question des abus sexuels sur enfants?

Sans vouloir tomber dans la psychose ou l’alarmisme, «mais en référence malgré tout à des événements connus et à la malheureuse réalité statistique», une lectrice de La Gruyère se demande comment les responsables des camps scolaires et des camps de ski subventionnés préviennent la question des abus sexuels sur enfants. Elle se demande en premier lieu si, pour les professionnels (enseignants, maîtres de sport) et les bénévoles qui accompagnent les enfants, un extrait du casier judiciaire spécifique est exigé. Ce qui est le cas pour tous les professionnels engagés pour plus de trois mois, précise la Direction de l’instruction publique, de la culture et du…