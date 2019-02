Tony Allen, pionnier du genre, les considère comme «le futur de l’afrobeat». Les neuf Néerlandais de Jungle by night se produisent ce samedi (21 h) au Nouveau Monde, à Fribourg. Dix ans après leur formation, ils débarquent avec une flatteuse réputation scénique et un cinquième album instrumental: Livingstone démontre leur goût pour l’afro-funk, le jazz et les sonorités electro. En première partie, Yakubané, groupe basé à Fribourg, vernira son premier album homonyme. www.nouveaumonde.ch.