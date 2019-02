Alexandre Juton à la troisième place

Le titre a été attribué au chef de cuisine Ale Mordasini, du restaurant Relais & Châteaux Hotel Krone à Regensberg, devant Victor Moriez, du restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier. Le Cuisinier d’Or a lieu tous les deux ou trois ans. Plus de 1200 personnalités du monde de la gastronomie suisse se sont retrouvées au Kursaal pour assister à l’affrontement des six finalistes. Sous les yeux du public, ces derniers devaient créer un plat de viande et de poisson en cinq heures et trente minutes. Le jury de la finale a réuni de grands noms. Notamment Franck Giovannini (Hôtel de Ville, Crissier), Ivo Adam (Kultur-Casino, Berne), Pierrot Ayer (Les Grandes Tables de Suisse) ou encore Mario Garcia (vainqueur du Bocuse d’Or Suisse 2018).