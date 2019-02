Amélie Dupasquier réalise deux top 10 à Thyon

Avant de participer aux slaloms FIS de Bellegarde aujourd’hui et demain, les trois techniciennes gruériennes étaient à Thyon pour deux slaloms géants. Amélie Dupasquier (SC Broc) s’est montrée la plus régulière avec une 9e place samedi (33,75 points FIS) et une 5e place obtenue le lendemain (32,43 points). Valentine Macheret (SC Broc) a décroché la quatrième place de la première course (28,83 points). En revanche, dimanche, elle a dû se contenter du 15e rang (41,08 points). Pour sa part, Norina Mooser a été éliminée du second géant alors qu’elle avait terminé 14e samedi (39,14 points). Chez les hommes, Alexis Monney s’est classé au 18e rang (39,05 points) du slalom FIS de San Bernardino hier. Le Châtelois Maxime Vauthey (Châtel-Saint-Denis) a, lui, fini 31e (107,85 points) du super-G de…