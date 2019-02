Belfaux et Givisiez tout de suite

ROUTES DE CONTOURNEMENT. Bien des députés ne comprennent pas la stratégie du Gouvernement au sujet des routes de contournement. En tout cas 59 d’entre eux, qui signent et cosignent un mandat demandant que les études commencent «tout de suite» à Belfaux et Givisiez.

Dans le canton, sept routes de contournement doivent être construites, selon les vœux du Grand Conseil. Comme tout ne peut être réalisé en même temps, la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) a établi trois priorités: Romont, Chiètres et Prezvers-Noréaz. Ce qui n’est pas du goût des autres communes concernées. «Le Conseil d’Etat dit qu’il a évalué les sept projets retenus par le Grand Conseil en 2016 et qu’il a auditionné les communes concernées, indique les auteurs du mandat. Il a décidé…