C’est parti pour six jours de Start!

Du 5 au 10 février, Forum Fribourg accueille la 7e édition du Forum des métiers Start! Nonante exposants présenteront quelque 230 métiers. Pour la première fois, les 7300 élèves de 9 H et 10 H du canton bénéficieront d’une demi-journée pour visiter les stands. Ils pourront également préparer leur venue à Fribourg à l’aide d’un document pédagogique intitulé Passeport Start, élaboré conjointement par des conseillers en orientation, des délégués des cycles d’orientation, de la HEP et de Start. Une centaine d’animations seront proposées aux 25 000 visiteurs attendus, notamment des ateliers, des démonstrations et des conférences. Les adolescents auront également l’occasion de se prêter au jeu d’un entretien d’embauche fictif (inscription obligatoire sur www.start-fr.ch). A noter que des…