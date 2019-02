Caravane FM

RTS1, MERCREDI, À 20 H 05

«En montagne, il faut se cramponner!»

Lionel et Jean-François ont déposé leur Caravane à Trient, petit village valaisan caché derrière le col de la Forclaz. Au micro de la radio hyper locale, les Triennards se succèdent pour nous faire découvrir des instants de vie au fond de cette vallée. Ici, c’est la nature qui commande, hommes et femmes doivent être robustes pour s’adapter à ses caprices, comme lorsqu’un éboulement les a coupés du monde pendant 53 jours l’an passé! Les habitants de Trient sont à l’image de leurs montagnes, simples et authentiques. Beaucoup de partages chaleureux pour découvrir ce village très typique, mais totalement inattendu! On y rencontre un ancien gardien de bisses, Simon, 86 ans, fringuant comme un jeune homme. Il y a aussi la petite…