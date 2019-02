Cet innocent paradis et ses plaisirs furtifs

Michel Layaz

SANS SILKE

Zoé, 160 pages

A «l’âge des métamorphoses récentes: dix-neuf ans», Silke trouve un travail dans une maison de campagne, à vingtcinq minutes de scooter de la ville. Chaque fin d’après-midi en semaine et toute la journée du samedi, elle va prendre en charge Ludivine, vive enfant de 9 ans. Les parents ont mieux à faire, eux qui s’enferment dans une relation fusionnelle et dans l’obsession du père pour sa carrière de peintre.

Michel Layaz confronte avec finesse ce monde froidement bourgeois et la relation emplie de rêve et de plaisirs simples que tissent Silke et Ludivine. Les deux filles vont embrasser les arbres, dormir à la belle étoile, tenter des coups impossibles au billard, imaginer des métiers «magiques et enchanteurs», observer les oiseaux: «Si un jour je…