Chaplin, l’anonyme vaudois

Dès les années 1950, Yves Debraine devient le photographe officiel de Charlie Chaplin, installé avec sa famille au manoir de Ban, à Corsier-sur-Vevey. Un livre et une exposition montrent les coulisses de la vie de Charlot en Suisse.

CHRISTOPHE DUTOIT

L’histoire remonte au 2 décembre 1952. Harcelé par le maccarthysme ambiant, Charlie Chaplin quitte Hollywood en catimini et débarque en Cadillac de location au Beau-Rivage de Lausanne. «J’étais là et je photographiais Charlie et son épouse Oona sortant de la voiture, avant qu’ils ne disparaissent dans l’hôtel», raconte Yves Debraine (1925-2011). Le photoreporter parisien travaille depuis quatre ans pour L’illustré, l’hebdomadaire qui vit ses grandes années dans le sillage de Paris Match en France ou de Life aux Etats-Unis.

