Conseil d’Etat Séance du 29 janvier 2019

Le Conseil d’Etat a:



ADOPTÉ et TRANSMIS au Grand Conseil la réponse à la motion Schwander Suzanne/Gapany Johanna – Cours pour les migrant-e-s: nos valeurs ne sont pas taboues; la réponse au mandat Schmid Ralph/ Alexander Schmid/Sylvie Bonvin-Sansonnens/Christa Mutter/Nicolas Kolly/Peter Wüthrich/Benoît Rey/Mirjam Ballmer/Urs Perler/Claude Chassot et Cédric Péclard – Mission stratégique et financement de l’HFR; la réponse au postulat Gapany Johanna/Schumacher Jean-Daniel – HFR: la mission avant tout; la réponse à la question Schwander Susanne/Bürgisser Nicolas – SMUR cantonal: constatations, problèmes et question.



NOMMÉ un nouveau membre au sein du groupe de coordination «Grands prédateurs».

RÉPONDU à plusieurs consultations fédérales. Ces réponses seront publiées ces prochains jours sous …