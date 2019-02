Coralie Ambrosini s’offre deux records fribourgeois en salle

Le week-end a été faste pour Coralie Ambrosini. Samedi à Macolin, la sprinteuse de 21 ans a fait tomber deux records fribourgeois en l’espace de quelques heures. Elle a d’abord arrêté le chrono à 7’’53 sur 60 m, abaissant de sept centièmes la marque détenue depuis 2007 par Michelle Cueni. La Gruérienne du SA Bulle a encore brillé sur 200 m avec un chrono de 24’’44, soit 11 centièmes de mieux que le record établi la semaine dernière par Anika Krone. «Coralie a franchi un cap, félicite son coach Gérald Rumo. On l’a déjà vu en décembre, aux tests de force, puis aux entraînements qui ont suivi. Elle affiche plus de puissance, court davantage sur l’avant, et parvient à prolonger son accélération. Mais elle possède encore une marge de progression.» Attendu, Charles Devantay n’a, lui, pas…