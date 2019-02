Désinvolture

*PAR CLAUDE ZURCHER

FÉLICITATIONS aux Transports publics fribourgeois, et surtout à l’équipe de développeurs de son application «Fairtiq», pour avoir décroché le prix de la solution «ticketing» au «Transport ticketing Global Awards» de Londres. Traduction: l’application pour téléphone portable des TPF, qui simplifie l’achat de titre de transport, a obtenu une reconnaissance internationale. Un prix d’autant plus justifié que le jury n’a pas eu besoin de se rendre dans la vraie vie à Fribourg ni d’attendre comme tout le monde à la place de la Gare.

C’EST MATHÉMATIQUE: plus le nombre de Bullois augmente, et plus la dette par habitant diminue, malgré les charges supplémentaires qui pèsent sur le déficit communal. Tout ça pour dire quoi? C’est simple: deux Bullois valent mieux qu’un tiens tu…