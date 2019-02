De l’écran à la scène et vice versa

Le collectif MXM s’empare de Festen pour en faire une «performance filmique». Ou quand le film culte de Thomas Vinterberg revit entre théâtre et cinéma.

Plus de vingt ans déjà depuis le choc Festen. Prix du jury à Cannes en 1998, le film de Thomas Vinterberg a désormais des allures d’œuvre culte, de référence pour le mouvement Dogma 95, qui a secoué le 7e art de ces années-là. Cette fin de semaine, Equilibre, à Fribourg, en accueille une version scénique, signée MXM, collectif français pour qui le cinéma n’est jamais très loin du théâtre.

Pour rappel, Festen se déroule un jour de fête de famille. On célèbre l’anniversaire du patriarche et Christian, le fils aîné, se charge de dire quelques mots. Il profite de ce discours pour balancer ses quatre vérités et dévoiler un sordide secret.…