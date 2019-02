Des mouvements par dix à La Tour et Romont

A cinq semaines de la reprise du championnat de 2e ligue inter, les deux clubs du Sud ont annoncé les transferts effectués en vue du deuxième tour. Dix mouvements sont à signaler tant au CS Romontois (7e du classement) qu’au FC La Tour/Le Pâquier (9e). A la Ronclina tout d’abord, quatre départs sont connus: les défenseurs Liridon Asaj (pour Châtel-St-Denis), Betim Islami (Schönberg) et Michael Monteiro (CS Romontois), ainsi que le jeune milieu Angelo Moura (Haute-Gruyère). Pour compenser la perte de ces quatre hommes au temps de jeu certain, le nouveau directeur technique Sébastien Voelin a enrôlé six nouveaux joueurs. Avec une priorité en tête, renforcer l’attaque qui n’a marqué que 16 buts en 13 matches l’automne dernier. Pour faire mieux, La Tour/Le Pâquier comptera sur l’ancien…