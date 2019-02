Devantay ne verra pas Glasgow

Dimanche à St-Gall, Charles Devantay a échoué dans sa quête de minimas pour les Européens en salle. «Je suis déçu, mais sans regret», dit-il.

Essayé pas pu pour Charles Devantay! Ce week-end à Saint-Gall, lieu des championnats de Suisse en salle, le Glânois de tout juste 21 ans n’avait qu’un objectif en tête: les minimas sur 400 m pour les championnats d’Europe en salle, début mars à Glasgow. Il devait pour cela courir le tour de piste en 47’’40, soit 14 centièmes plus vite que son record personnel. Charles Devantay a donc joué à quitte ou double dimanche en finale. «C’était ma dernière chance et je n’avais rien à perdre. Depuis le temps qu’on me dit de prendre un départ rapide...»

L’athlète de Chavannesles-Forts s’est exécuté, et comment! D’emblée à l’attaque, il a couru son premier 200…