Du Grand-Nord aux Antilles

La solitude au-delà du cercle polaire et la chaleur des Antilles vont se succéder cette fin de semaine à Ebullition. Avec des airs de folk et de zouk-rock qui n’oublie pas les plus jeunes spectateurs.

Demain vendredi, le Chaux-de-Fonnier Louis Jucker présentera son nouvel album, Kråkeslottet. Ce qui signifie «la cabane du corbeau» et correspond à la genèse de ce disque: il est né de manière spontanée, improvisée, alors que le musicien et chanteur s’était isolé en Norvège, dans une cabane de pêcheur située au-delà du cercle polaire. Sur scène, ses chansons prennent une nouvelle énergie, puisque Louis Jucker les joue entouré de ses compères de Coilguns. En première partie se produira le songwriter français Miles Oliver.

Samedi, place au soleil avec Francky goes to Pointeà-Pitre. Comme son…