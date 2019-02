Le principe des soirées Diglossie à Fri-Son, c’est de proposer des concerts de hip-hop avec des groupes romands et alémaniques. La troisième du genre se tiendra ce samedi (20 h), avec les quatre MC’s d’Amak (Fribourg), le duo Femme fatale (Fribourg) et Cinnay, un rappeur de Morat qui a participé à la Gustav Academy 2017 et viendra avec quelques invités. www.fri-son.ch.