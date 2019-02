Du rêve à l’exploit, Semsales écrit l’histoire du unihockey

L’équipe féminine de Semsales a remporté samedi la Coupe de Suisse petit terrain de unihockey. Un exploit qu’aucune équipe romande n’avait réalisé jusqu’ici. La formation veveysanne a ouvert les portes de son vestiaire à La Gruyère. Récit d’une folle journée.

JONAS RUFFIEUX

SEMSALES. Samedi, jour extraordinaire, jour de première. A 11 h retentissait le plus fribourgeois des Ranz des vaches, dans une salle du Wankdorf on ne peut plus bernoise. A 11 h 15, Roxanne Desplands devenait la première Welsche de l’histoire à soulever un trophée national en unihockey. Son exploit, l’UHT Semsales en a longtemps rêvé. Puis il a tout mis en œuvre pour le titiller, avant de l’accrocher. La préparation minutieuse observée par les joueuses de Ludovic Vial a payé: les Veveysannes se sont imposées 9-4…