Du spectacle, du beau temps et le plein de tricks

Moléson a vécu une journée remplie dimanche. Une quarantaine de freestyleurs y avaient rendez-vous pour un Contest, comptant pour le Tour romand. «Nous avons vécu un beau concours et aucun blessé n’est à déplorer», annonce le président du club Subdued Moléson Christian Brändli. «Les élites nous ont offert une belle lutte avec un niveau relevé et Valentin Morel (n.d.l.r.: le Tourain est membre des cadres B de Swiss Ski) a mis tout le monde d’accord. Son dauphin, Jonathan Schroff, a présenté un style particulier et créatif apprécié par le jury. Le plus gros trick de la journée a été l’œuvre de Josselin Morel, troisième.» Les élites n’étaient cependant pas les seuls à se mettre en évidence à Moléson. «L’épreuve de snowscoot fut la bonne surprise du jour. C’était la première fois qu’une…