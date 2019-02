Elias Moussa candidat du PS de la ville de Fribourg

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL. La liste socialiste pour l’élection au Conseil national sera connue le 14 mars. La section ville de Fribourg propose d’y inscrire le député Elias Moussa. «Il a reçu le soutien chaleureux et unanime des membres de la section lors de l’assemblée générale du 21 février», annonce le communiqué de la section. Agé de 34 ans et avocat de profession, «il entend concentrer son engagement sur les thématiques de la justice sociale, de la démocratie sociale et pour une économie tant sociale que durable.»