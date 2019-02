Elire ou non à vie les magistrats?

INSTRUMENT PARLEMENTAIRE. Dans une question adressée le 29 janvier au Conseil d’Etat, le député Ruedi Schläfli (udc, Posieux) doute de la pertinence d’élire à vie – ou jusqu’à l’âge de la retraite – les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public. Il développe en quatre points: ne doit-on pas considérer ce type d’élection comme dépassé? une élection à vie n’instaure-t-elle pas un privilège indu? l’instauration de périodes électorales, par exemple de cinq ans, n’inciterait-elle pas les magistrats à fournir un travail en qualité et quantité suffisante? avec ces périodes électorales, ne serait-il pas possible de remplacer plus facilement un magistrat qui ne donne pas satisfaction par une personne plus compétente?

Quelques heures à peine après la publication de cette question,…