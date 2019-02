Entre 90 et 110 millions pour assainir la décharge de La Pila

Les premières études ont commencé en 2004. Vendredi, quatre solutions possibles – allant de l’excavation totale des 280 000 mètres cubes de déchets à une intervention minimale – ont été présentées à la presse. La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) prendra une décision vers la fin 2019. «En choisissant la variante optimale: la plus favorable sur le plan écologique, technique et financier», précise son directeur Jean-François Steiert.

Il est vrai que la fourchette des coûts est large, entre les différentes variantes, allant de 50 à 250 millions de francs. Une solution intermédiaire se dessine, avec une excavation partielle, de moins de 185 000 mètres cubes, pour un coût entre 90 et 110 millions, dont 40% pris en charge par la Confédération.

Le calendrier prévoit l’établissement du projet d’assainissement cette année encore. La réalisation du projet d’ouvrage et la demande de permis de construire interviendront pour leur part en 2020. L’assainissement pourrait débuter dès 2022, après le lancement des appels d’offres et le crédit d’engagement au Grand Conseil.