Entre 90 et 110 millions pour assainir la décharge de La Pila

En réponse au mandat Geinoz, le Grand Conseil propose quatre variantes pour l’assainissement de l’ancienne décharge de La Pila. La solution qui a les faveurs du canton et de la Confédération, avec une excavation partielle, devrait coûter entre 90 et 110 millions de francs.

XAVIER SCHALLER

De 1953 à 1973, la ville de Fribourg a déversé, de manière anarchique, ses déchets à La Pila. Un coude de la Sarine situé sur le territoire de la commune d’Hauterive. Il faut maintenant assainir ce site, où plus de trente tonnes de polychlorobiphényles (PCB) menacent toujours la rivière. Pour rappel, certains tronçons ont été interdits de pêche, jusqu’à ce que des mesures préliminaires – captage et traitement des eaux, assainissement des berges et du lit – permettent leur réouverture en 2017.

Comment…