Fallacieux, malsain, idiot et pitoyable

MTV diffuse les lundis soir Justtattooofus, une émission dans laquelle les participants se font tatouer, sans l’avoir vu ni validé, un dessin choisi par leur pote ou par leur amoureux. Le pire est attendu. Et se produit.

Se faire tatouer n’a rien d’anodin. C’est un acte fort, réfléchi, intime. On choisit son motif, son emplacement, son artiste. On prend le temps qu’il faut, l’argent qu’il faut, on fait les kilomètres qu’il faut. Ben oui, c’est pour la vie, jusqu’à la mort et au-delà. C’est le passage vers ce que l’on ne sera plus. C’est un voyage, une déclaration.

Nous découvrons donc bouche complètement bée Just tattoo of us, une émission diffusée les lundis soir à 23 h 20 sur MTV. Le concept? Chaque membre d’un duo (potes, amoureux, mère-fille, rivaux) choisit un tatouage que l’autre…