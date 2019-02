Génie à tout-va

LES TRÉSORS RETROUVÉS DE RENÉ GOSCINNY

Glénat/Le Monde

René Goscinny est mort trop tôt, en 1977. Il avait à peine 51 ans quand la camarde lui est tombée dessus. Il s’en est allé dans un dernier pied de nez, d’une crise cardiaque chez son cardiologue. Son œuvre si riche, inventive et jubilatoire, continue de vivre, comme la présence d’un grand frère dont on demande toujours l’avis bienveillant. Astérix, Le Petit Nicolas, Lucky Luke ou encore Iznogoud lui ont apporté un public resté fidèle. Ceux-là ne constituent pourtant que la pointe de l’iceberg, tant l’ancien rédacteur en chef de Pilote a multiplié les collaborations et les projets, adaptant à chaque fois ses scenarios aux spécificités de ses dessinateurs.

Avec Les trésors retrouvés de René Goscinny, les Editions Glénat et Le Monde…