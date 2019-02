Quelques semaines après le cinéma Prado à Bulle, Fri-Son projette à son tour le film d’Emmanuelle Antille consacré à la chanteuse folk Karen Dalton (LaGruyère du 2 février). Mardi (20 h), A bright light–Karen and the process sera suivi d’un concert avec Laure Betris, Melissa Kassab et Dayla Mischler. Deux invitées spéciales se joindront à elles: Gael Kyriakidis et Julie Hugo. www.fri-son.ch.