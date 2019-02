Interruption du trafic ferroviaire entre Châtel-Saint-Denis et Palézieux

Les TPF ont annoncé aujourd'hui que le trafic ferroviaire entre Châtel-Saint-Denis et Palézieux sera interrompu dès le 4 mars, pour une durée de huit mois. Jusqu'en novembre, des bus remplaceront les trains, avec des horaires de départ et d'arrivée modifiés de quelques minutes. Des travaux sont prévus sur ce tronçon. Ils permettront notamment de poursuivre la construction de la nouvelle gare de Châtel-Saint-Denis et la réfection des stations de Bossonnens, Remaufens et Palézieux.