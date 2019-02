Ivar Savary gagne la première verticale du Lac-Noir

L’édition inaugurale de la verticale du Lac-Noir est revenue vendredi soir à Ivar Savary. Le skieur-alpiniste de Romanens s’est montré le plus rapide sur la montée de 450 mètres de dénivelé (pour une distance de 1,8 kilomètre). Vainqueur dans un temps de 18’21, le Gruérien a compté respectivement deux et trois secondes d’avance sur le Matranais Benoît Guex et le Villapontain Marc Jenny. Soixante-deux athlètes ont rejoint l’arrivée, jugée au restaurant du Berghaus Riggisalp. Du côté féminin, Amélie Bertschy s’est facilement imposée grâce à un chrono de 21’19. La lauréate de Belfaux a relégué sa dauphine, la Gruérienne Séverine Girard (Estavannens, 23’05), à près de deux minutes.