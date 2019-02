Jeunes danseurs et peur de grandir

Outre le concert de Thierry Lang (La Gruyère de mardi) et la pièce de Massimo Furlan, Les Italiens, dont les deux représentations affichent complet, deux spectacles de la saison d’Equilibre-Nuithonie figurent au programme cette fin de semaine. De la danse à Equilibre, dimanche, avec la compagnie catalane IT Dansa, de retour quatre ans après une première venue à Fribourg. Elle est dirigée par Catherine Allard et composée de 16 jeunes danseurs sélectionnés pour travailler avec de grands chorégraphes contemporains. La soirée comprendra Kaash, d’Akram Khan, The Prom, de Lorena Nogal, In Memoriam, de Sidi Larbi Cherkaoui et Whim, d’Alexander Ekman.

A Nuithonie, la petite salle accueille un spectacle jeune public, dès 8 ans. La compagnie française du Kaïros présente J’ai trop peur, de David…