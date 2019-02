José Manuel Luis Peruyero

BULLE

José Manuel Luis était espagnol d’origine et gruérien de cœur. Il a quitté sa région – les Asturies – pour s’établir à Bulle en 1962. Il avait alors 35 ans. Sa femme Maria et sa fille Gloria l’ont rejoint après quelques mois.

Aîné d’une fratrie de cinq enfants, José Manuel était ferronnier. Il travailla de nombreuses années au sein de l’entreprise Willy Brandt, où il excella dans la ferronnerie d’art. Quelquesunes des plus belles croix et enseignes en fer forgé que l’on peut admirer en Gruyère témoignent de son talent et de son habileté. Au milieu des années 1970, il rejoignit l’entreprise Müller, à Vuisternens-en-Ogoz, où il travailla jusqu’à sa retraite.

En 1967, un drame vint frapper la famille: la deuxième fille du couple, Maria del Pilar, décéda subitement à l’âge de deux…