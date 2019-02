Journée d’initiations et de découvertes au Crêt

Le Ski-club Grattavache/Le Crêt propose dimanche une Nordic Day, journée d’initiation, de perfectionnement et de découverte, sur les pistes du Centre nordique du Crêt. Au programme: des cours pour débutants et des cours de perfectionnement, à 10 h, 11 h 30 et 13 h. Le matériel sera à disposition sur place, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les cours sont gratuits pour les enfants, tandis que les adultes qui voudront profiter de toute la journée seront invités à acheter une carte journalière. Un fun park a été aménagé avec des bosses, des sauts et des slaloms, tandis que le public pourra également bénéficier d’une balade découverte, avec questions et énigmes à résoudre. «Nous avions déjà voulu organiser cette journée pendant les fêtes, mais nous avions dû annuler par…