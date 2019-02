Kirthana Wickramasingam pour la 1re vice-présidence du Grand Conseil

Egalement conseillère générale de la ville de Bulle, Kirthana Wickramasingam travaille comme administratrice de l’association d’aide aux enfants Omoana. Née en 1984, elle serait en 2020 l’une des plus jeunes présidentes que le Parlement ait connue. En tout cas la plus jeune de ces vingt dernières années, où la présidence a vu se succéder huit quadragénaires, onze quinquagénaires et un sexagénaire.