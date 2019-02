L’abstraction en écho d’un monde en folie

Thanassis Fouradoulas expose ses peintures à Trace-Ecart. Intitulé AlmaMatter, l’accrochage reflète un univers où règnent le virtuel et l’artificiel.

ÉRIC BULLIARD

On le connaît comme vidéaste, réalisateur de clips et de pubs. C’est en revanche la première fois que Thanassis Fouradoulas présente son travail de peintre dans une exposition personnelle, en galerie: dès samedi et jusqu’au 24 février, il est l’invité de Trace-Ecart, à Bulle. Et il n’y va pas à reculons, affirmant avec aplomb un univers personnel.

L’artiste gruérien a intitulé cette série de tableaux et de dessins Alma Matter. Un jeu de mots qui combine le latin alma mater (mère nourricière) et le mot anglais matter, qui peut signifier matière, être important ou problème… Un titre à tiroirs pour suggérer une démarche:…