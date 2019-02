L’audacieux pari de la glisse réussi par Fabrice Schuwey

Misant sur la glisse absolue, le fondeur du SC La Villette Fabrice Schuwey a fêté son deuxième titre de champion fribourgeois, samedi aux Monts-de-Riaz. Antonin Savary en argent chez les juniors.

GILLES LIARD

Là où Dario Cologna avait échoué une semaine plus tôt en Coupe du monde à Cogne, Fabrice Schuwey a réussi. Samedi, sur les Monts-de-Riaz qui avaient revêtu leurs plus beaux atours pour les championnats fribourgeois, le fondeur du SC La Villette a privilégié la glisse en optant pour des skis de skating. Si le parcours giblousien avec son profil peu accidenté se prête à ce type de pari, sa configuration exige, en revanche, une implication constante, que les spécialistes nomment la double poussée de bâton. Un exercice qui sollicite énormément de force dans le dos et le haut du…