Le trio de Christian Campiche, formé d’El Campiche (guitare et chant), Lilou (paroles) et Sandrine Athéna Cornut (violoncelle et chant) propose une soirée «Amour et révolte», ce samedi à 20 h, à Espace L’Aurore, à Sorens. Réservations au 026 915 13 83. Dimanche, de 14 h à 18 h, la galerie organise le finissage de l’exposition Jean Metry - Jean-Baptiste Bugnon. www.espace-aurore.ch.