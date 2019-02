L’autre Fribourgeois de The Voice

Ce soir, Léonard Ducry participe à l’émission The Voice, sur TF1. Il sera le deuxième Fribourgeois, après Gjon’s Tears, il y a deux semaines, à passer le test de la sélection à l’aveugle.

Léonard Ducry, qu’est-ce que vous avez le droit de dire avant l’émission?

Rien, sauf que je passe ce soir. Les producteurs de l’émission veulent avoir un contrôle sur la communication. Je ne peux pas dire ce que je vais chanter – mais ce sera assez groovy, parce que je suis plus musicien que chanteur. Je ne dois pas non plus parler des coaches ou de ce qui va se passer.

Etes-vous très sollicité?

J’ai de petites sollicitations, de médias pour des interviews, de maisons de production pour de la musique, des choses comme ça. Mais ça va, c’est gérable. Les gens me disent que ça va venir après. Je veux bien…