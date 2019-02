L’enfant d’en haut

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55

Louise a le regard triste. Elle sort souvent au petit matin d’une voiture en bottes blanches à talons hauts et minijupe. Quelquefois, elle revient avec un œil au beurre noir. Sans travail, elle est toujours fauchée ou ramenée inconsciente par Simon et des voisins. Ni école, ni gendarmerie, ni services sociaux. La vie de Simon, 12 ans, et de Louise, 21 ans, est totalement imbriquée. Il monte au sommet des pistes avec un badge qu’il a subtilisé, fouille dans les vestiaires du bistrot où déjeunent les skieurs, offre des doudounes polaires à Louise qu’il chipe, se fait de l’argent en vendant les skis, les lunettes et les anoraks… des touristes, ce qui lui permet d’acheter des pâtes, du papier toilette et des produits d’entretien. Le garçon ment sur son âge, son…