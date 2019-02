L’humanité dans un huis clos

A la salle CO2, Le Magnifique Théâtre présente La méthode Grönholm. Un huis clos où macèrent les rancœurs et les bas instincts.

En un peu plus de dix ans, Le Magnifique théâtre, qui présente ce vendredi La méthode Grönholm à la salle CO2 de La Tour-de-Trême, a affirmé un style. La compagnie fribourgeoise, fondée par Julien Schmutz et Michel Lavoie, se distingue par une attention au texte qui n’empêche pas l’inventivité, un soin particulier porté sur le jeu, sur les intentions des comédiens. Une volonté de clarté du propos plutôt que de spectaculaire. Et un choix d’œuvres qui ont quelque chose à dire sur notre monde.

Créée il y a deux ans à Nuithonie, La méthode Grönholm succédait au triomphe de Douze hommes en colère, pièce également passée par la saison culturelle de CO2, en 2016. Le…