L’innocente qui déclenche un chaos familial

Armel Job

UNE DRÔLE DE FILLE

Robert Laffont, 288 pages

Là au milieu, Josée sourit, alors que le monde s’effondre. Cette jeune fille un peu simple, épileptique et quasiment illettrée, débarque chez les Borj, dans une petite ville de province belge. Ils l’engagent comme apprentie pour leur florissante boulangerie. Nous sommes en 1958 et la vie de cette famille sans histoire va se retrouver chamboulée après qu’ils ont accepté d’accueillir cette orpheline de guerre. Sans le vouloir ni même s’en rendre compte, l’ingénue Josée va réveiller des démons et des secrets. Et tout va partir en vrille pour une raison bien innocente: l’extraordinaire talent de chanteuse de la demoiselle.

Auteur prolifique et brillant explorateur de l’âme humaine, Armel Job situe Une drôle de fille dans cet après-guerre…